Кейн: «Чтобы победить “Реал” и выбить его из ЛЧ, нужно быть на самом высоком уровне»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Тяжелая получилась игра. Мы знали, что с “Реалом” в Лиге чемпионов просто не бывает. Ясно же, что у этого клуба особенная связь с этим турниром. Чтобы победить “Реал” и выбить его из ЛЧ, нужно быть на самом высоком уровне. Первый тайм был немного безумным: ясно, что начала “Баварию” игру ужасно, но затем включились в игру и уже выглядели острее. Однако мадридцы на контратаках способны больно жалить, и мы были в очередной раз наказаны. Во втором тайме мы решили быть терпеливее. Знали, что по ходу игры будем сильнее ее вести, и под конец смогли реализовать свои голевые моменты», — цитирует официальный сайт УЕФА Кейна.
«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ». Первый матч — 28 апреля, а ответный — 6 мая.
15 апр 22:00 Бавария — Реал 4:3.
