Кейн: «Чтобы победить “Реал” и выбить его из ЛЧ, нужно быть на самом высоком уровне»

«Тяжелая получилась игра. Мы знали, что с “Реалом” в Лиге чемпионов просто не бывает. Ясно же, что у этого клуба особенная связь с этим турниром. Чтобы победить “Реал” и выбить его из ЛЧ, нужно быть на самом высоком уровне. Первый тайм был немного безумным: ясно, что начала “Баварию” игру ужасно, но затем включились в игру и уже выглядели острее. Однако мадридцы на контратаках способны больно жалить, и мы были в очередной раз наказаны. Во втором тайме мы решили быть терпеливее. Знали, что по ходу игры будем сильнее ее вести, и под конец смогли реализовать свои голевые моменты», — цитирует официальный сайт УЕФА Кейна.