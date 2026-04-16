В «Интер Майами» не будут спешить с выбором нового главного тренера

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сообщил, что в клубе не будут спешить с выбором нового главного тренера после ухода Хавьера Маскерано.

«Уход Хавьера два дня назад — это трудная ситуация. Он пришел после прошлого сезона, выиграв наш первый чемпионат. Он удивительный человек, отличный тренер, игроки любили его, но, очевидно, такие вещи случаются в футбольных клубах, и мы должны двигаться дальше. В какой-то момент нам нужно найти нового тренера. Но сейчас мы должны позволить ситуации успокоиться. Но, как я сказал, владение командой всегда связано с трудностями», — цитирует англичанина CBS Sports.

«Интер Майами» занимает третье место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС с 12 очками после семи матчей.

