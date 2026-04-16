Источник: НБА изучит обстоятельства травмирования Адебайо

НБА расследует подножку разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла, из-за которой центровой «Майами» Бэм Адебайо получил травму поясницы во время матча плей-ин против «Хорнетс», сообщает ESPN со ссылкой на источники.
«Шарлотт» выиграл матч в овертайме со счетом 127:126, причем Болл забил победный бросок в проходе за 4,7 секунды до конца. 28-летний американец Адебайо не вернулся на площадку после получения травмы, сыграв всего 11 минут.
Лига связалась с «Хорнетс» и «Хит» и проведет интервью с Боллом, сообщили источники. Возможно, действие Болла будет переквалифицировано в неспортивный фол 1-й или 2-й степени, но есть сомнения, что это повлечет за собой дисквалификацию.
Инцидент произошел в начале второй четверти.
Болл дважды извинился после победы «Хорнетс». «Я извиняюсь за это. Меня ударили по голове, и я не очень понимал, где нахожусь. Но я проверю его состояние, узнаю, все ли у него в порядке», — сказал позднее 24-летний американец.
«Шарлотт» 17 апреля сыграет с «Орландо» за право выхода в плей-офф НБА.
