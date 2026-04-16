Просмотры матчей регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/26 выросли на 86 процентов

НБА обнародовала показатели просмотров матчей регулярного чемпионата в сезоне-2025/26. 170 миллионов человек в США посмотрели игры на четырех основных вещательных платформах лиги (ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock и NBA TV).
Это лучшие показатели лиги за 24 года, уточнили в НБА. По сравнению с сезоном-2024/25 рост составил 86 процентов.
В 2024 году лига подписала новое 11-летнее медиасоглашение на сумму более 76 миллиардов долларов, которое вступило в силу в начале сезона-2025/26.
В общей сложности 57 телетрансляций текущего сезона привлекли в среднем два миллиона зрителей — больше всего с сезона-2011/12.
Люди смотрели матчи НБА более 920 миллионов часов, что на 25 процентов больше, чем в прошлом сезоне, это является самым высоким показателем с сезона-2011/12.
При этом посещаемость на аренах НБА за последние три сезона оказалась выше, чем за любой другой трехсезонный период в истории лиги.
Просмотры матчей Кубка НБА выросли на 90 процентов.
Аудитория Матча всех звезд на канале NBC, составившая в среднем 8,8 миллиона зрителей, стала самой большой для этого мероприятия в середине сезона с 2011 года.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.