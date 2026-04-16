Бородавко об уходе Спицова к Сорину: «Было желание сделать более молодую группу. Инициаторами этого перехода были больше я и Вяльбе»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал переход Дениса Спицова в группу к Егору Сорину.

Источник: Спортс‘’

"Десять лет совместной работы — это серьезный срок. Рано или поздно приходит время расставаться. Хочу сказать огромное спасибо Денису, поскольку мы прошли с ним достаточно большой и серьезный путь.

Сейчас приходит время, когда спортсмены больше самостоятельно принимают решения. Хочется пожелать ему достичь тех целей, которые он ставит перед собой.

Было желание пригласить более молодых спортсменов, сделать более молодую группу. Инициаторами этого перехода к Сорину были больше я и Елена Валерьевна (Вяльбе)", — сказал Бородавко.