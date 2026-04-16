Дмитрий Губерниев: «Я получил приглашение быть твердым членом новой Ассоциации лыжных видов. Свищев, Вяльбе и Губерниев — будет мощнейший триумвират»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его пригласили стать членом Ассоциации лыжных видов спорта России.

Источник: Спортс‘’

В марте председателем организации стал Дмитрий Свищев.

— Поскольку со Свищевым я в тесном контакте, то получил приглашение быть твердым членом новой Ассоциации лыжных видов спорта, быть причастным к позитивным процессам. Поэтому мой опыт, безусловно, пригодится, и наша страна лыж расцветет новыми красками при совместной работе Свищева, Вяльбе и Губерниева. «Губерниев, Свищев, Вяльбе, Россия, лыжи». Вот такой девиз.

— Что за должность?

— Пока рано говорить, как она будет называться. Важно, что я уже сейчас в тесном контакте с новым руководством.

— Возможно, в тесном сотрудничестве удастся вернуть российские лыжи на международную арену.

— Безусловно. Представьте, какой будет мощнейший триумвират: Свищев, Вяльбе и Губерниев — мощь, радость и счастье для российских и мировых лыж.

— Биатлон не оставите?

— Биатлон невозможно оставить, он есть и его не может не быть, — сказал Губерниев.