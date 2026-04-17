Камавинга извинился за удаление в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга извинился после удаления в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4).
Француз вышел на поле на 62-й минуте. На 78-й он получил первую желтую карточку, а спустя восемь минут — вторую.
После удаления Камавинга, «Реал» пропустил дважды в концовке матча.
«Я беру на себя ответственность за свои действия. Хочу извиниться перед моей командой и всеми мадридиста. Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует “Мадрид”, всегда», — написал Камавинга в соцсети.
По сумме двух матчей «Реал» уступил «Баварии» со счетом 4:6.