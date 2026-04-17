The Independent: «Челси» интересуется полузащитником «Борнмута» Скоттом

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту, сообщает The Independent.
По информации источника, «вишни» запросят за 22-летнего англичанина более 50 миллионов фунтов. Сумма может быть гораздо выше в зависимости от интереса к игроку со стороны других клубов. Утверждается, что «Челси» летом может покинуть Энцо Фернандес.
В сезоне-2025/26 Скотт принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.