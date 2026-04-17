Армана Царукяна выгнали из самолета в США

Представляющий Армению и Россию боец UFC Арман Царукян и его два друга были удалены из самолета в США, сообщил в соцсети X журналист Адам Зубайраев и опубликовал видео с места событий.
Боец хотел вылететь рейсом American Airlines из Лос-Анджелеса в Филадельфию, где пройдет турнир RAF 8. По словам источника, Царукяна попросили покинуть самолет потому что он смотрел в свой телефон перед взлетом.
Турнир борцовской лиги Real Action Freestyle (RAF) пройдет в ночь на 19 апреля в Филадельфии. Соперником Царукяна будет американец Юрайя Фейбер.
29-летний Царукян одержал 23 победы в смешанных единоборствах, 15 из которых досрочно. Также он потерпел три поражения.