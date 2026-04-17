АЕК — «Райо Вальекано»: видеообзор матча Лиги конференций

АЕК переиграл «Райо Вальекано» в ответном матче ¼ финала Лиги конференций — 3:1.
У греческой команды дублем отметился Зини, а также один гол забил Разван Марин, реализовав пенальти. Единственный гол гостей на счету Исаака Палазона.
«Райо Вальекано» по сумме двух матчей обыграл АЕК — 4:3. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги конференций, где встретится со «Страсбуром». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.
16 апр 22:00 АЕК — Райо Вальекано 3:1.
