«Фиорентина» — «Кристал Пэлас»: видеообзор матча Лиги конференций

«Кристал Пэлас» проиграл «Фиорентине» в ответном матче ¼ финала Лиги конференций — 1:2. Игра прошла в Италии.
У итальянской команды забитыми мячами отметились Чер Ндур и Альберт Гудмундссон. Единственный гол гостей на счету Исмаила Сарра.
Английская команда выиграла первый матч со счетом 3:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Шахтера». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.
