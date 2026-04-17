Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уоткинс — о выходе в полуфинал Лиги Европы: «Для “Астон Виллы” это невероятное достижение»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал победу над «Болоньей» (4:0) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы.

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал победу над «Болоньей» (4:0) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы.

«Для “Астон Виллы” это невероятное достижение. Мы вышли в полуфинал и сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном в Лиге чемпионов. Очень нравится участвовать в Лиге Европы, и мы очень хотели выйти в полуфинал.

Сотый гол за «Астон Виллу»? Это достижение, к которому всегда стремился, поэтому очень горжусь тем, чего добился. Это особенное событие — я сделал это здесь перед семьей и друзьями. Буду бережно хранить в памяти этот момент", — цитирует официальный сайт УЕФА Уоткинса.

В полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Ноттингем Форест». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.

16 апр 22:00 Астон Вилла — Болонья 4:0.

