Пеллегрини: «Трудно объяснить это поражение от “Браги”

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от «Браги» в ¼ финала Лиги Европы.
«Трудно объяснить это поражение. В первом тайме “Бетис” играл на высоком уровне, мы забили два гола и имели еще 2−3 момента, но допустили ошибку. Два наших центральных защитника столкнулись, и это привело к ответному голу. В раздевалке мы очень переживали из-за этого гола.
Во втором тайме, после необязательного пенальти и углового, соперник повел 3:2. Мы не смогли оправиться от этого. Знаем, что «Брага» любит контролировать мяч, но ей это не удавалось. «Брага» не нанесла ни одного удара по нашим воротам, но затем получили подарок — свой первый гол. Возможно, во втором тайме мы продолжали думать об этом, и пенальти с угловым решили исход противостояния", — цитирует официальный сайт УЕФА Пеллегрини.
«Брага» по сумме двух встреч вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Фрайбургом». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.
16 апр 22:00 Бетис — Брага 2:4.
