Руководство «Челси» поддержало главного тренера команды Росеньора

Со-владелец «Челси» Бехдад Эгбали поддержал главного тренера команды Лиама Росеньора.
«Что касается Лиама, у нас была возможность работать с ним ежедневно более 18 месяцев, поэтому мы знали, чего ожидать. Считаем, что у него есть все задатки для успеха в “Челси”. Он отлично начал. Последние 5−6 матчей были непростыми, но мы поддерживаем Лиама. Конечно, это бизнес, ориентированный на результат, но считаем, что он может добиться успеха в долгосрочной перспективе.
Цель — сохранить лучших игроков в «Челси», и мы это сделал«. Нет никакого намерения перестраиваться каждые 3−4 года. Вы настраиваете модель, совершенствуетесь, учитесь на ошибках», — приводит The Athletic слова Эгбали.
41-летний англичанин в январе возглавил «Челси», перейдя из «Страсбура». Под его руководством команда провела 21 матч. После 32 туров «Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.