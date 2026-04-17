Тренер «Браги» объяснил, как удалось пройти «Бетис» в Лиге Европы

Главный тренер «Браги» Карлос Висенс прокомментировал победу над «Бетисом» (4:2) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы.
«Знали, что “Бетис” будет очень силен на первых минутах и должны будем проявить характер и силу воли, чтобы выдержать стартовый натиск. Старались выжить за счет владения, но это всегда чревато ошибками и пропущенными голами. Когда в раздевалке обсуждали наши шансы в перерыве, сказали, что нам нужно придерживаться намеченного плана и верить в себя. Но самое главное, что “Брага” продолжила играть смело, высоко прессинговать, играть между линиями. Эта агрессивная игра в начале второго тайма привела к забитым голам, которые позволили отыграться», — цитирует официальный сайт УЕФА Висенса.
«Брага» по сумме двух встреч вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Фрайбургом». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.
16 апр 22:00 Бетис — Брага 2:4.
