Перейра: «У меня фантастическая команда — тренера в этом контексте я не имею в виду»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы.
«У меня фантастическая команда — тренера в этом контексте я не имею в виду. Все дело в самой команде, по-настоящему обладающей духом, характером и мастерством. Думаю, “Ноттингем” это заслужил: клуб, болельщики, все. Нам нужно было вместе все это выдержать. Выдержать и в конце игры испытать гордость. За себя, за болельщиков и за все то, что мы смогли сделать на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Перейру.
«Ноттингем Форест» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Астон Виллой». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.
16 апр 22:00 Ноттингем Форест — Порту 1:0.
