Российские шахматисты взяли 10 медалей на чемпионат мира по рапиду среди кадетов и юношей и девушек

Турнир прошел в Сербии. Россияне выступают под национальным флагом.
Чемпионат мира.
Врнячка-Баня, Сербия.
Юноши.
До 14 лет.
Матфей Юрасов — золото.
До 16 лет.
Александр Усов — золото.
Марат Гильфанов — серебро.
Давид Кауфман — бронза.
До 18 лет.
Артем Пингин — бронза.
Девушки.
До 16 лет.
Вероника Юдина — серебро.
Ульяна Дудкина — бронза.
Кадеты.
Мальчики.
До 8 лет.
Михаил Шишов — серебро.
До 12 лет.
Даниил Каминский — серебро.
Девочки.
До 12 лет.
Алиса Генриэтта Юнкер — бронза.
19−20 апреля пройдет ЧМ по блицу.