Российские шахматисты взяли 10 медалей на чемпионат мира по рапиду среди кадетов и юношей и девушек

Российские шахматисты завоевали 10 медалей на чемпионат мира по рапиду среди кадетов и юношей и девушек.

Турнир прошел в Сербии. Россияне выступают под национальным флагом.

Чемпионат мира.

Врнячка-Баня, Сербия.

Юноши.

До 14 лет.

Матфей Юрасов — золото.

До 16 лет.

Александр Усов — золото.

Марат Гильфанов — серебро.

Давид Кауфман — бронза.

До 18 лет.

Артем Пингин — бронза.

Девушки.

До 16 лет.

Вероника Юдина — серебро.

Ульяна Дудкина — бронза.

Кадеты.

Мальчики.

До 8 лет.

Михаил Шишов — серебро.

До 12 лет.

Даниил Каминский — серебро.

Девочки.

До 12 лет.

Алиса Генриэтта Юнкер — бронза.

19−20 апреля пройдет ЧМ по блицу.