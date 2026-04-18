Киву: «Интер» хочет быть конкурентоспособными в еврокубках"

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Кальяри» (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

"Знали, насколько важной будет эта игра. В первом тайме у нас были некоторые трудности, но во второй половине мы лучше пасовали и двигались, а когда давление ушло, начали получать удовольствие. У нас есть качественные игроки, которым нравится играть вместе. Есть настоящее осознание всей работы, которая нужна. Мы достигли своей цели и теперь надеемся оставаться конкурентоспособными до самого конца.

Хотим быть конкурентоспособными и в еврокубках. Это одна из целей лучших клубов. Квалификация в Лигу чемпионов — немалый подвиг, потому что каждый хочет играть на этом уровне", — цитирует пресс-служба клуба Киву.

«Интер» с 78 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й строчке.

«Интер» разгромил «Кальяри» в домашнем матче Серии А.