Де Врей — о контракте с «Интером»: «Решение еще не принято»

Защитник «Интера» Стефан де Врей после победы над «Кальяри» (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Италии отметил, что пока не принял решение по новому контракту с клубом.
«Прежде всего, я стараюсь отдавать все силы на поле. Срок действия моего контракта истекает, но решение еще не принято. Время для принятия решения еще есть», — цитирует пресс-служба клуба де Врея.
«Интер» с 78 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й строчке.
