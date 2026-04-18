Определились участники плей-офф и плей-ин Евролиги

В пятницу, 17 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги. Таким образом, определились все команды, которые попали в плей-офф и плей-ин.
В плей-офф вышли «Олимпиакос», «Валенсия», «Реал», «Фенербахче», «Жальгирис» и «Хапоэль», которые заняли с 1 по 6 места в турнирной таблице.
Еще два участника плей-офф определятся по итогам раунда плей-ин, в который попали «Монако», «Панатинаикос», «Барселона» и «Црвена Звезда», которые заняли с 7 по 10 места в регулярке.
В плей-офф «Реал» сыграет с «Хапоэлем», а «Фенербахче» — с «Жальгирисом». Соперники «Олимпиакоса» и «Валенсии» определятся по итогам плей-ин, матчи которого пройдут 21 апреля.