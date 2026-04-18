Гвардиола: «Я многому учусь у “Арсенала”, многим вещам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» отметил, что многому учится у «канониров».
«Люди очень требовательны: СМИ, болельщики, все. Мне нравится наблюдать за “Арсеналом”. Я многому учусь у них, многим вещам. Они хотят победить, а “Сити” борется с одним действительно очень важным аспектом — 22 года без чемпионства в АПЛ. В этом аспекте мы не можем бороться. У них есть нечто, что делает их уникальными», — приводит BBC слова Гвардиолы.
«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ — 64 очка в 31 матче. У лидирующего «Арсенала» 70 очков в 32 играх.