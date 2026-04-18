«Интер Майами» пока не ищет нового главного тренера на замену Маскерано

«Интер Майами» не планирует назначать нового главного тренера в краткосрочной перспективе, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Гильермо Ойос, возглавивший команду после ухода Хавьера Маскерано, будет отвечать за подготовку команды и будет иметь возможность проявить себя в ближайшие месяцы, прежде чем клуб примет окончательное решение.
«Интер Майами» с 12 очками за 7 матчей занимает 3-е место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС.
