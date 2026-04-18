Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интер Майами» пока не ищет нового главного тренера на замену Маскерано

«Интер Майами» не планирует назначать нового главного тренера в краткосрочной перспективе, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Гильермо Ойос, возглавивший команду после ухода Хавьера Маскерано, будет отвечать за подготовку команды и будет иметь возможность проявить себя в ближайшие месяцы, прежде чем клуб примет окончательное решение.

«Интер Майами» с 12 очками за 7 матчей занимает 3-е место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС.

Маскерано покинул пост главного тренера «Интер Майами».