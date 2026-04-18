Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом

Руководство «Реала» планирует подписать новый контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшее время начнутся переговоры с 25-летним бразильцем и его агентом. Футболист в 2018 году перешел в мадридский клуб. Нынешний контракт Винисиуса, рассчитанный до лета 2027 года, был подписан в 2023 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

В этом сезоне бразильский вингер сыграл в 47 матчах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.