«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом

По информации источника, в ближайшее время начнутся переговоры с 25-летним бразильцем и его агентом. Футболист в 2018 году перешел в мадридский клуб. Нынешний контракт Винисиуса, рассчитанный до лета 2027 года, был подписан в 2023 году.