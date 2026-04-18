«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом

Руководство «Реала» планирует подписать новый контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает Marca.
По информации источника, в ближайшее время начнутся переговоры с 25-летним бразильцем и его агентом. Футболист в 2018 году перешел в мадридский клуб. Нынешний контракт Винисиуса, рассчитанный до лета 2027 года, был подписан в 2023 году.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.
В этом сезоне бразильский вингер сыграл в 47 матчах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.