Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кросби о любви Овечкина к фастфуду: «Это на него не повлияло, он по-прежнему забивает. Хотел бы я так. Обожаю сладости, но слежу за количеством съеденного»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о питании Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард «Вашингтона» берет с собой в самолет на выездные матчи пачку острых чипсов Flamin" Hot Cheetos и сэндвич из Subway.

"Ему можно, это никак на него не повлияло. Он по-прежнему забивает.

Хотел бы я так делать. Я обожаю сладости, но стараюсь следить за количеством съеденного. Не скажу, что я в этом деле эксперт, но сейчас я разбираюсь в этом гораздо лучше, чем раньше.

Жаль, что я многого не знал в молодости. Тогда я не так внимательно следил за этим", — сказал Кросби.

Джерси Бедарда — самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина — 2-е, Кросби — 3-е, Джека Хьюза — 4-е, Макдэвида — 5-е.

