Кросби о любви Овечкина к фастфуду: «Это на него не повлияло, он по-прежнему забивает. Хотел бы я так. Обожаю сладости, но слежу за количеством съеденного»

40-летний форвард «Вашингтона» берет с собой в самолет на выездные матчи пачку острых чипсов Flamin" Hot Cheetos и сэндвич из Subway.
"Ему можно, это никак на него не повлияло. Он по-прежнему забивает.
Хотел бы я так делать. Я обожаю сладости, но стараюсь следить за количеством съеденного. Не скажу, что я в этом деле эксперт, но сейчас я разбираюсь в этом гораздо лучше, чем раньше.
Жаль, что я многого не знал в молодости. Тогда я не так внимательно следил за этим", — сказал Кросби.
Джерси Бедарда — самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина — 2-е, Кросби — 3-е, Джека Хьюза — 4-е, Макдэвида — 5-е.
