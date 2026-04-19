«Интер Майами» победил «Колорадо» в гостях, Месси забил два гола

«Интер Майами» победил «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2.
У гостей дубль оформил нападающий Лионель Месси. Еще один гол забил форвард Херман Бертераме. У хозяев отличились нападающие Рафаэль Наварро и Даррен Япи.
С 87-й минуты «Интер Майами» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Янника Брайта.
«Колорадо» (12 очков после восьми матчей) занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Интер Майами» (15 очков после восьми игр) располагается на втором месте в Восточной конференции.
