Мамедов о результатах фехтовальщиков: «Любая медаль в данный момент — большая радость, вылезаем из глубокой ямы»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о результатах россиян на международной арене.

Источник: Спортс‘’

«Любая медаль в данный момент — большая радость, вылезаем из глубокой ямы. Приятно, что Камиль Ибрагимов после стольких лет без выступлений в блестящем стиле победил всех своих соперников и выиграл турнир. Приятно, что наш молодой спортсмен (Павел Граудынь — Спортс»"), вчерашний юниор, стал серебряным призером. Сплав опыта и молодости дает надежду на хорошее.

Самое главное, что старты есть, поездки у наших спортсменов есть. Сейчас добьемся, что допустят оставшуюся часть спортсменов и тренеров до международной арены. Следующий этап — это уже возвращение нашей команды с флагом и гимном", — сказал Мамедов.