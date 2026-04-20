Французский клуб Team Vitality вписал своё имя в историю Counter-Strike, став первой организацией, завоевавшей титул ESL Grand Slam два раза подряд. Решающей победой стал триумф на IEM Rio 2026 в Бразилии, где Vitality переиграли Team Spirit в грандиозном гранд-финале формата best-of-5. Особого внимания заслуживает Robin «ropz» Kool — он стал первым игроком в истории CS, выигравшим три ESL/Intel Grand Slam: один с FaZe Clan и два с Vitality.
Vitality победила Team Spirit и завоевала титул IEM Rio 2026, а также ESL Grand Slam Season 6
