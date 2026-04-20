«Палмейрас» обыграл «Атлетико Паранаэнсе», Мурило получил красную карточку

«Палмейрас» победил «Атлетико Паранаэнсе» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.

«Палмейрас» победил «Атлетико Паранаэнсе» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте забил перагвайский защитник Густаво Гомес.

На 47-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален экс-защитник «Локомотива» Мурило («Палмейрас»).

20 апр 00:30 Палмейрас — Атлетику ПР 1:0.

В другом матче тура «Брагантино» победил «Ремо» на своем поле — 4:2. Хет-триком в составе хозяев отметился парагвайский нападающий Исидро Пита. Автогол забил камерунский защитник «Ремо» Дуплекс Тчамба, у гостей голы на счету бразильцев — форварда Габриэля Тальяри и защитника Марселиньо.

«Палмейрас» лидирует в турнирной таблице (29 очков после 12 игр), «Атлетико Паранаэнсе» (19 очков) идет шестым, «Брагантино» (17) — восьмым, а «Ремо» (8) — 19-м.

