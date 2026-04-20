«Сан-Хосе» разгромил «Лос-Анджелес», Вернер забил гол

«Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 4:1.
Нападающий Уссени Боуда из Буркина-Фасо («Сан-Хосе») оформил дубль, гол забил немецкий форвард Тимо Вернер. Также мяч в свои ворота срезал защитник хозяев Райан Портеус.
Еще один автогол на счету американского защитника «Сан-Хосе» Рида Робертса.
«Сан-Хосе» занимает второе место в таблице Западной конференции МЛС (21 очко после восьми матчей). «Лос-Анджелес» (16 очков) идет строчкой ниже.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.