Лукаку прилетел из Бельгии в Неаполь

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прибыл в Неаполь из Бельгии 19 апреля, сообщает CalcioNapoli24.
В марте 32-летний бельгиец остался на родине во время перерыва на матчи сборных вместо того, чтобы, как ему было предписано, явиться в Кастель-Вольтурно.
У Лукаку проблемы. Не может восстановиться после травмы и рискует вылететь из «Наполи».
«Наполи» отреагировал на это штрафом.
В сезоне-2025/26 Лукаку в семи матчах забил один гол. Из-за травм он пропустил более 30 матчей «Наполи».
Контракт форварда с итальянской командой действует до 30 июня 2027 года.