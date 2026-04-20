«Сан-Антонио» победил «Портленд» в первом матче серии плей-офф НБА, Вембаньяма набрал 35 очков

«Сан-Антонио» на своем паркете обыграл «Портленд» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 111:98.
У «Сперс» 35 очков набрал центровой Виктор Вембаньяма, по 17 очков на счету Стефона Касла и Де’Аарона Фокса. У «Трэйл Блэйзерс» 30 очков и 10 подборов на счету Дени Авдии, 18 очков набрал Скут Хендерсон.
«Сан-Антонио» повел в серии со счетом 1−0. Второй матч пройдет 22 апреля.
«Сан-Антонио» — «Портленд» — 111:98 (30:22, 29:27, 28:23, 24:26).
20 апреля. Сан-Антонио. «AT&T Center».
Счет в серии: 1−0.