Иван Кожакин: «Я живу и работаю в Магадане. Тренируюсь в бассейне, построенном в 1967 году»

Чемпион мира по плаванию Иван Кожакин рассказал, что тренируется в бассейне, построенном в Магадане в 1967 году.

Источник: Спортс‘’

Сегодня Кожакин победил на дистанции 100 м брассом в финале Кубка России в Санкт-Петербурге (58,91 секунды). В воскресенье он также стал лучшим на 50 м брассом (26,94).

— Вы собой довольны?

— Конечно! Наконец‑то я тоже в этой семье 58‑секундных брассистов. Преодолел этот психологический барьер, выплыл из 59 секунд. Он мне давно не давался. Так что я очень рад результату, тем более если учесть все обстоятельства, которые на этом соревновании меня окружали.

— Да, вы рассказывали о том, что выступали на фоне недавней болезни, да и травму ноги тут получили.

— А так, план на этот финал Кубка России выполнен. Я победил на 50 и 100 м брассом. Если бы еще полтинник получился на те секунды, которые я хотел — было бы вообще стопроцентное выполнение. А так, довольны и я, и тренеры — Саша Осипенко и мой отец. Работаем, готовимся к следующим соревнованиям: Mare Nostrum, чемпионат России, итальянский турнир Sette Colli и так далее.

— Какую планку вы теперь перед собой ставите?

— Какой‑то временной цели у меня нет. Как сказал Александр Попов в недавнем интервью «Матч ТВ», нужно показывать результаты здесь и сейчас. А потом от них отталкиваться, прогрессировать. И к чемпионату Европы выходить с быстрыми секундами. Я так и планирую: дальше готовиться и выступать, на всех соревнованиях плыть быстро, чтобы на Европы взрывать и сражаться за наивысшую ступень пьедестала.

— Вы представляете Магадан.

— Да, живу и работаю в Магадане. Как я в плавание попал? У меня родители — тренеры: и папа, и мама. Как такового выбора не было. Меня в плавание отдали. Я им за это очень благодарен.

Тренируюсь в бассейне, построенном в 1967 году. Пашу на тренировках, прилетаю на соревнования чуть заранее, чтобы пройти акклиматизацию и адаптироваться к 50‑метровому бассейну. У нас полтинника в Магадане, к сожалению, пока нет, — рассказал Кожакин.

Что за китяра в нашем плавании! Протестант-евангелист, который тренируется на Колыме.