Ольга Зайцева: «Я хотела раньше быть главой СБР. Это была моя мечта после завершения карьеры, но не первостепенная»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала, что мечтала возглавить Союз биатлонистов России (СБР).

Зайцева завершила спортивную карьеру в 2015 году.

— Дмитрия Губерниева называют чуть ли не человеком номер один в российском биатлоне. Мог бы он принести пользу как функционер? Например, если получит должность в СБР.

— У Дмитрия прекрасно получается работать в своей отрасли. Он популяризирует биатлон, влюбляет в него людей. Сейчас на руководящих постах в спортивной отрасли грамотные руководители, менеджеры. Жизнь меняется, надо уметь управлять такой махиной, как федерация.

Но все равно руководители должны быть из профессионалов. Мы жизнь отдали спорту и некоторые моменты лучше знаем. Все должны быть вместе — и руководители, и профессионалы, и медиа. Должна быть единая команда, которая работает на результат.

— В будущем вы видите себя главой СБР?

— Я хотела раньше быть главой СБР. Это была моя мечта после завершения карьеры, но не первостепенная. Жизнь приносит каждому человеку то, что надо именно для него.

— Что скажете насчет Елены Валерьевны Вяльбе (главы Федерации лыжных гонок России — Спортс«“)?

— На данный момент это лучший руководитель. Профессионал, который прошел путь становления от спортсменки до функционера. Елена Валерьевна знает этот вид спорта до мелочей, болеет за него всей душой. Она и ее команда, весь административный состав, проделали огромную работу, которая приносит результаты, — ответила Зайцева.