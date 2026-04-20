Ольга Зайцева: «Я хотела раньше быть главой СБР. Это была моя мечта после завершения карьеры, но не первостепенная»

Зайцева завершила спортивную карьеру в 2015 году.
— Дмитрия Губерниева называют чуть ли не человеком номер один в российском биатлоне. Мог бы он принести пользу как функционер? Например, если получит должность в СБР.
— У Дмитрия прекрасно получается работать в своей отрасли. Он популяризирует биатлон, влюбляет в него людей. Сейчас на руководящих постах в спортивной отрасли грамотные руководители, менеджеры. Жизнь меняется, надо уметь управлять такой махиной, как федерация.
Но все равно руководители должны быть из профессионалов. Мы жизнь отдали спорту и некоторые моменты лучше знаем. Все должны быть вместе — и руководители, и профессионалы, и медиа. Должна быть единая команда, которая работает на результат.
— В будущем вы видите себя главой СБР?
— Я хотела раньше быть главой СБР. Это была моя мечта после завершения карьеры, но не первостепенная. Жизнь приносит каждому человеку то, что надо именно для него.
— Что скажете насчет Елены Валерьевны Вяльбе (главы Федерации лыжных гонок России — Спортс«“)?
— На данный момент это лучший руководитель. Профессионал, который прошел путь становления от спортсменки до функционера. Елена Валерьевна знает этот вид спорта до мелочей, болеет за него всей душой. Она и ее команда, весь административный состав, проделали огромную работу, которая приносит результаты, — ответила Зайцева.