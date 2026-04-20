Зайцева о Большунове: «Статус олимпийского чемпиона многому обязывает, ты уже не сам по себе. Быть звездой — это большое испытание, и этому тоже надо учиться»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала большим испытанием статус звезды для трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.

Источник: Спортс‘’

— Как вы оцените поведение Александра Большунова в минувшем сезоне? Кажется, что в сборной он максимально обособился. Имеет ли право олимпийский чемпион быть не таким, как все?

— По моему мнению, статус олимпийского чемпиона многому обязывает. Ты уже не сам по себе. Олимпийский чемпион — это личность, на которую смотрят дети, они хотят быть похожими во всем на своих кумиров.

Тебя поддерживает вся страна, ты известный человек в России и в мире, ты представитель своего вида спорта, но надо оставаться всегда человеком с большой буквы. Знаете, быть звездой — это большое испытание в жизни, и чтобы с ним справиться, этому тоже надо учиться, — сказала Зайцева.