Зайцева о российском биатлоне: «Мы всегда были на лидерских позициях. Думаю, должны остаться на таком же уровне, на котором были раньше»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась об отстранении россиян от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU), которое длится с 2022 года.

— Вы понимаете, почему у IBU такая принципиальная позиция по отношению к России? И чувствовали ли вы такое отношение к себе во время карьеры?

— Когда я выступала, такого выраженного русофобского отношения к нам не было (Зайцева завершила карьеру в 2015 году — Спортс«“). У нас идет СВО, ее цель — защита мирного населения Донбасса, наша страна защищает свой народ. У европейцев совсем другая информация, и они придерживаются настроения своих руководителей. И, вероятно, у IBU сейчас такая позиция к нашим спортсменам.

Просто пока там нет людей, которые посеют зерно справедливости. Но в скором времени это все закончится, правда будет на нашей стороне.

— Россия сейчас — это биатлонная страна?

— Мы всегда были на лидерских позициях. Думаю, мы должны остаться на таком же уровне, на котором были раньше. У молодежи должно быть понимание и цель, что позже они будут представлять свою страну на мировых стартах и должны показывать высокие результаты.

Сейчас, я думаю, мы не на плохом уровне. У нас в России много стартов, которые организованы на очень высоком уровне, и вся эта ситуация повернула наши взгляды внутрь страны. Для детей важно, что известные спортсмены тренируются в России, это большой-большой плюс.

Раньше нас (сборную команду) не видели в России, мы все время проводили тренировки в Европе. И все говорили: «Вас нет, тут уровень вообще никакой, соревноваться не с кем и никого нет!» А сейчас все соревнуются со сборниками и тянутся за ними. Благодаря этому очень высокая конкуренция на соревнованиях, которых очень много.

Вот еще пример: результаты нашей паралимпийской сборной. Ребята не выступали на международной арене с 2014 года, а сейчас вернулись из Италии, с Паралимпийских игр, победителями, — сказала Зайцева.