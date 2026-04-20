Зайцева о российском биатлоне: «Мы всегда были на лидерских позициях. Думаю, должны остаться на таком же уровне, на котором были раньше»

— Вы понимаете, почему у IBU такая принципиальная позиция по отношению к России? И чувствовали ли вы такое отношение к себе во время карьеры?
— Когда я выступала, такого выраженного русофобского отношения к нам не было (Зайцева завершила карьеру в 2015 году — Спортс«“). У нас идет СВО, ее цель — защита мирного населения Донбасса, наша страна защищает свой народ. У европейцев совсем другая информация, и они придерживаются настроения своих руководителей. И, вероятно, у IBU сейчас такая позиция к нашим спортсменам.
Просто пока там нет людей, которые посеют зерно справедливости. Но в скором времени это все закончится, правда будет на нашей стороне.
— Россия сейчас — это биатлонная страна?
— Мы всегда были на лидерских позициях. Думаю, мы должны остаться на таком же уровне, на котором были раньше. У молодежи должно быть понимание и цель, что позже они будут представлять свою страну на мировых стартах и должны показывать высокие результаты.
Сейчас, я думаю, мы не на плохом уровне. У нас в России много стартов, которые организованы на очень высоком уровне, и вся эта ситуация повернула наши взгляды внутрь страны. Для детей важно, что известные спортсмены тренируются в России, это большой-большой плюс.
Раньше нас (сборную команду) не видели в России, мы все время проводили тренировки в Европе. И все говорили: «Вас нет, тут уровень вообще никакой, соревноваться не с кем и никого нет!» А сейчас все соревнуются со сборниками и тянутся за ними. Благодаря этому очень высокая конкуренция на соревнованиях, которых очень много.
Вот еще пример: результаты нашей паралимпийской сборной. Ребята не выступали на международной арене с 2014 года, а сейчас вернулись из Италии, с Паралимпийских игр, победителями, — сказала Зайцева.