Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал: дата и время боя UFC

Алджамейну Стерлингу — 36 лет. В профессиональной карьере он одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Мастер фанка в 2025 году победил американца Брайана Ортегу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай) 23 августа. До этого Стерлинг уступил россиянину Мовсару Евлоеву также судейским решением 7 декабря 2024 года в рамках UFC 310 в Лас-Вегасе (США).