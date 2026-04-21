Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал: дата и время боя UFC

Американские бойцы Алджамейн Стерлинг и Юссеф Залал проведут поединок в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 274 в воскресенье, 26 апреля. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе UFC Apex в Энтерпрайзе (США).
Начало боя Стерлинг vs Залал ожидается в 5.30 по московскому времени (советуем следить за поединком заранее).
Трансляция боя Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал на UFC Fight Night.
Главный бой UFC Fight Night 274 между Стерлингом и Залалом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).
Статистика перед боем Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал на UFC Fight Night.
Алджамейну Стерлингу — 36 лет. В профессиональной карьере он одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Мастер фанка в 2025 году победил американца Брайана Ортегу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай) 23 августа. До этого Стерлинг уступил россиянину Мовсару Евлоеву также судейским решением 7 декабря 2024 года в рамках UFC 310 в Лас-Вегасе (США).
Юссефу Залалу — 29 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 18 побед, 5 поражений и 1 ничья. Предыдущее появление Залала в клетке — 4 октября 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) против американца Джоша Эмметта (победа рычагом локтя).