Mundo Deportivo: «Барселона» заинтересована в подписании Палестры

«Барселона» изучает возможность подписания защитника «Аталанты» Марко Палестры, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, «Барселона» рассматривает кандидатуру 21-летнего итальянца в качестве универсального варианта для усиления своих флангов обороны.
Также игроком интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Интер».
В сезоне-2025/26 Палестра играет в аренде в «Кальяри», в 32 матчах он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Контракт защитника с «Аталантой» истекает 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.