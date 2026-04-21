В Steam вышла «Былина» — российский экшен про богатырей и Кощея Бессмертного в духе Diablo

Российские разработчики выпустили в Steam долгожданную экшен-игру «Былина» — самобытный action-adventure в сеттинге славянских сказок и легенд, вдохновлённый классической серией Diablo. Игра доступна прямо сейчас по цене 770 рублей.
Действие разворачивается в Тридевятом Царстве — сказочном мире, населённом существами из восточнославянского фольклора. Игрок берёт на себя роль героя, которому предстоит бросить вызов самому Кощею Бессмертному, чтобы спасти собственную душу и доказать, что он достоин звания настоящего богатыря. Мир игры пронизан духом русских народных сказок: здесь есть избушки на курьих ножках, леса полные нечисти, и колоритные персонажи, знакомые каждому с детства.
В плане геймплея «Былина» следует проверенной формуле action-RPG с видом сверху: динамичные сражения, прокачка персонажа, разнообразные способности и орды врагов — всё это выдержано в духе Diablo, но переосмыслено через призму славянской культуры. Это делает игру одновременно знакомой для ветеранов жанра и свежей за счёт уникального сеттинга, который крайне редко встречается в мировой игровой индустрии.
Старт проекта оказался весьма уверенным: на момент релиза игра собрала 80% положительных отзывов в Steam и достигла пикового онлайна в 302 одновременных игрока — достойный результат для независимой российской студии. Игроки отмечают атмосферность, проработанный визуальный стиль и удовольствие от исследования мира, основанного на родной мифологии.
По цене менее 800 рублей «Былина» — один из самых интересных дебютов отечественного геймдева в этом году. Если вы давно ждали игру, в которой Баба-яга, Леший и Кощей встречаются с механиками в духе Blizzard — ваш час настал.