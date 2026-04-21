Football Insider: «Борнмут» готов отпустить Крупи за 70 миллионов евро

«Борнмут» готов отпустить нападающего Эли Жуниора Крупи в другую команду летом 2026 года, если будет сделано предложение в районе 70 миллионов евро, сообщает Football Insider.
По данным источника, особенно рады такой позицией в отношении 19-летнего француза в «Манчестер Юнайтед». Ранее с нападающим связывали такие команды, как «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».
В сезоне-2025/26 Крупи в 30 матчах забил 10 голов. Его контракт с «Борнмутом» действует до 30 июня 2030 года. Он играет за эту команду с февраля 2025 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
