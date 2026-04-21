Арбелоа заявил, что из-за судей «Реалу» проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла лигу

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что «команде проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла лигу», намекнув, что испанские судьи отчасти виноваты в невыразительной игре команды на внутренней арене.
«Реал» подходит к игре 21 апреля с «Алавесом», отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.
За последние 20 лет «Реал» выигрывал Ла лигу семь раз (последний раз в 2024 году), а за тот же период — шесть трофеев Лиги чемпионов.
«На то есть причина, и ее легко увидеть многим. Безусловно, у нас есть возможности для улучшения в Ла лиге в последние годы, и в последние несколько месяцев, думаю, мы играли лучше в больших, сложных матчах, чем против более скромных соперников. Но мы также пережили ситуации, подобные эпизоду с пенальти в игре с “Жироной”, которые делают победу в Лиге чемпионов для “Реала” более легкой задачей, чем победа в Ла лиге», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
«Реал» в последние годы часто критиковал уровень испанского судейства, и эта критика усилилась после расследования по делу Негрейры, которое Арбелоа назвал «крупнейшим скандалом в испанском футболе».
Сейчас «Реал» столкнулся с возможностью второго сезона подряд без крупного трофея после того, как на прошлой неделе он вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии».
«Это два сезона без побед, а последний раз такое случалось более 20 лет назад. “Реал” клуб, где обычно все складывается хорошо. Менталитет этого клуба всегда смотреть в будущее. В “Реале” проигрывать неприемлемо. Мы должны выиграть все оставшиеся семь матчей», — заключил тренер.
