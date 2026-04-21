Вембаньяма признали лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/26

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма был назван лучшим защищающимся игроком регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/26, сообщает ESPN.
22-летний француз стал первым баскетболистом, кто выиграл эту награду единогласно.
Вембаньяма — самый молодой обладатель награды лучшему оборонительному игроку. Он также стал первым игроком «Сан-Антонио», получившим эту награду со времен Кавая Леонарда, который выигрывал ее два сезона подряд (2014/15 и 2015/16).
«Настоящей проблемой, возможно, было добраться до 65 игр. Но я супер-супер счастлив выиграть эту награду и на самом деле очень горжусь тем, что стал первым, кто сделал это единогласно», — цитирует баскетболиста NBC Sports Network.
Вембаньяма получил все 100 голосов за первое место. Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» занял второе место с 76 голосами за второе место. Осу Томпсон из «Детройта» стал третьим.
В сезоне-2025/26 француз в 63 матчах набирал в среднем 25 очков, выполнял 11,5 подбора и 3,1 передачи.
