Источник: Кристенсен отклонил предложение о продлении контракта с «Барселоной»

Защитник Андреас Кристенсен не принял предложение «Барселоны» о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, 30-летнего датчанина в качестве свободного агента рассчитывают подписать команды из АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Ла лиги.
Текущее предложение по контракту не соответствует ожиданиям Кристенсена, что оставляет некоторые сомнения относительно его будущего в этой команде.
Защитник играет за «Барселону» с июля 2022 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах он забил один гол.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.