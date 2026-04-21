Тренер «Реал Сосьедад» Матарраццо обратился к фанатам на баскском после выигрыша Кубка Испании

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо в ходе празднования победы команды в розыгрыше Кубка Испании обратился к фанатам на баскском после.

«Добрый день! Мы чемпионы! Я попробую сделать это на баскском, поэтому прошу прощения за возможные ошибки. Какое прекрасное начало этого пути, который мы проходим вместе! И я чувствую, что это только начало! С вашей помощью игроки смогут добиться многих великих дел! Мы чувствуем вашу благодарность, но сегодня мы здесь, чтобы поблагодарить вас за вашу невероятную поддержку, вашу страсть и глубокую любовь, которую вы испытываете к этому клубу. Вы показали мне, что такое “Реал”, с первого же дня. Большое спасибо! Давай, “Реал”!» — цитирует американского специалиста NdG.

В финале Кубка Испании «Реал Сосьедад» победил «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.).

