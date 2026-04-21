«Кливленд» во второй раз подряд победил «Торонто» в плей-офф НБА

«Кливленд» победил «Торонто» в домашнем матче ⅛ финала плей-офф НБА — 115:105.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кливленда» Донован Митчелл — у него 30 очков.
В серии до четырех побед «Кливленд» ведет со счетом 2−0. Следующий матч соперники проведут 24 апреля.
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
«Кливленд» — «Торонто» — 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28).
К: Митчелл (30 очков), Харден (28), Мобли (25).
Т: Барнс (26), Барретт (22), Мюррей-Бойлес (17).
