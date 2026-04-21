Агент Джуффреди: «Эспозито хочет остаться в “Интере” на следующие 10 лет»

«Пио счастлив в “Интере”, я думаю, что и игрок, и команда хотят оставаться вместе на следующие 10 лет. Думать о трансферном рынке для Пио Эспозито, если только этого не захочет клуб, — это не то, что я или игрок планируем делать. Для нас трансферный рынок Пио не начинался и никогда не начнется, потому что для него не будет трансферного рынка. Он счастлив остаться с “нерадзурри”. Думаю, в этом сезоне мы превзошли все ожидания относительно него», — цитирует Джуффреди Football Italia.