Празднование победы «Реал Сосьедад» в Кубке Испании собрало 100 тысяч человек

Около 100 тысяч человек вышли на улицы Сан-Себастьяна 20 апреля, чтобы приветствовать «Реал Сосьедад» после победы команды в Кубке Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Спорт-Экспресс

Праздник начался у здания ратуши в центре города, а затем открытый автобус доставил трофей к стадиону «Аноэта».

Одной из звезд шоу стал главный тренер Пеллегрино Матарраццо, который произнес речь на баскском языке перед восторженной толпой.

Празднованием руководили Микель Ойярсабаль и защитник Ариц Элустондо — два ветерана команды, выигравшей Кубок в 2021 году, но не имевшей возможности отпраздновать с болельщиками.

Элустондо сказал болельщикам, что Ойярсабаль — человек, который больше всего ответственен за хорошие события, происходящие в «Реал Сосьедад». Его капитан ответил взаимностью. «Он человек, который, когда приходит не его очередь, приходит с той же улыбкой, что и когда его, а это в раздевалке очень важно», — сказал он толпе, вызвав у Элустондо слезы.

Перед ратушей собрались 40 тысяч человек, а 60 тысяч выстроились вдоль маршрута, по которому следовал автобус. Население самого города составляет 190 тысяч человек, а всего региона Гипускоа — 700 тысяч.

В финале Кубка Испании «Реал Сосьедад» победил «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.).

