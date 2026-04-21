The Times: «Ньюкасл» готов отпустить гордона за 86 миллионов евро

В «Ньюкасле» готовы обсуждать трансфер нападающего Энтони Гордона, сообщает The Times.
По данным источника, за 25-летнего англичанина просят как минимум 86 миллионов евро. Ранее оценка трансферной стоимости составляла около 65 миллионов евро.
Основным претедентом на переход Гордона является «Бавария». Ожидается, что в ближайшее время представители игрока и немецкой команды обсудят возможный трансфер.
Гордон играет за «Ньюкасл» с января 2023 года. Его контракт рассчитан до 1 июля 2030 года. В сезоне-2025/26 он в 46 матчах забил 17 голов и отдал пять результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.
