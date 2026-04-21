«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» и сравняла счет в серии плей-офф НБА

«Атланта» победила «Нью-Йорк» в гостевом матче ⅛ финала плей-офф НБА — 107:106.

«Атланта» победила «Нью-Йорк» в гостевом матче ⅛ финала плей-офф НБА — 107:106.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Хокс» Си Джей Макколлум — у него 32 очка.

В серии до четырех побед теперь ничья — 1−1. Следующий матч соперники проведут 24 апреля.

НБА.

Плей-офф.

⅛ финала.

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 106:107 (32:23, 29:31, 30:25, 15:28).

Н: Брансон (29 очков), Таунс (18), Ануноби (14).

А: Макколлум (32), Куминга (19), Джонсон (17).

Счет в серии: 1−1.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.