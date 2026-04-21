Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Германией в дивизионе B

На Мальте проходит квалификационный раунд женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B. 22 апреля сборная России сыграет с командой Германии.

Источник: Спортс‘’

Кубок мира по водному поло.

Мальта.

Дивизион B.

Квалификационный раунд.

Женщины.

Китай — Аргентина — 11.30.

Канада — Бразилия — 13.00.

Великобритания — Сингапур — 14.30.

ЮАР — Хорватия — 16.00.

Португалия — Казахстан — 16.30.

Россия — Германия — 19.00.

Мальта — Словакия — 20.30.

Турнирное положение: Россия — 3 очка (1 матч), Китай — 3 (1), Казахстан — 3 (1), Португалия — 3 (1), Хорватия — 3 (1), Канада — 3 (1), Бразилия — 3 (1), Мальта — 0 (1), Германия — 0 (1), Турция — 0 (1), Великобритания — 0 (1), Словакия — 0 (1), ЮАР — 0 (1), Аргентина — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.