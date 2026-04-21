Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Германией в дивизионе B

Кубок мира по водному поло.
Мальта.
Дивизион B.
Квалификационный раунд.
Женщины.
Китай — Аргентина — 11.30.
Канада — Бразилия — 13.00.
Великобритания — Сингапур — 14.30.
ЮАР — Хорватия — 16.00.
Португалия — Казахстан — 16.30.
Россия — Германия — 19.00.
Мальта — Словакия — 20.30.
Турнирное положение: Россия — 3 очка (1 матч), Китай — 3 (1), Казахстан — 3 (1), Португалия — 3 (1), Хорватия — 3 (1), Канада — 3 (1), Бразилия — 3 (1), Мальта — 0 (1), Германия — 0 (1), Турция — 0 (1), Великобритания — 0 (1), Словакия — 0 (1), ЮАР — 0 (1), Аргентина — 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.