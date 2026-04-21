«Тур Альп». 3-й этап. Гонщики проедут 174,5 км по маршруту с подъемами первой и второй категории

«Тур Альп».
3-й этап.
Лач — Арко, Италия.
174,5 км.
Начало — 11:00 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6.49,42.
2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) — 0,04.
3. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) — 0,06.
4. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,10.
5. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) — то же время.
6. Лоренцо Финн (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,13.
7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 0,19.
8. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain — Victorious) — 0,29.
9. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — то же время.
10. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber).