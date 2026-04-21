Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тур Альп». 3-й этап. Гонщики проедут 174,5 км по маршруту с подъемами первой и второй категории

22 апреля пройдет третий этап веломногодневки «Тур Альп».

Источник: Спортс‘’

«Тур Альп».

3-й этап.

Лач — Арко, Италия.

174,5 км.

Профиль/Карта.

Начало — 11:00 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа).

1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6.49,42.

2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) — 0,04.

3. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) — 0,06.

4. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,10.

5. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) — то же время.

6. Лоренцо Финн (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,13.

7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 0,19.

8. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain — Victorious) — 0,29.

9. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — то же время.

10. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber).